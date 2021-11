Festa de golos no amigável entre V. Guimarães e Sanjoanense

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 16:15 Facebook

V. Guimarães e Sanjoanense empataram a quatro golos, nesta manhã de sexta-feira, em jogo amigável que teve como palco o estádio D. Afonso Henriques.

Bruno Duarte, com um bis, destacou-se no conjunto minhoto. Marcus Edwards e Tiago Silva também revelaram eficácia. Para o conjunto de São João da Madeira, que milita na Liga 3, marcaram Vinícius, Fostino Manga, Edgar Almeida e Didi.

O jovem Francisco Ribeiro, que chegou à Cidade-Berço proveniente do F.C. Porto, foi a principal novidade do jogo-treino, num ensaio no qual Pepa também observou os jovens Tounkara e Pedro Soares.

Toni Borevkovic e Estupiñan, ambos em tratamento às lesões musculares, não foram opções. Em gestão de esforço, Joseph e Ricardo Quaresma também não participaram no treino.

O próximo encontro oficial dos vimaranenses será em Moreira de Cónegos, contra o Moreirense, no próximo dia 21, para a Taça de Portugal.