Festa do futebol jovem junta cerca de mil atletas no Alentejo

"Acreditamos que vamos ter o maior e mais participado torneio de sempre" justificou Francisco Agatão, antigo jogador do Boavista, e padrinho do VII Beja Cup na apresentação da competição, no Castelo da cidade alentejano.

A Beja Cup está de regresso, após dois anos de interregno devido à pandemia. A competição, organizada pelo Clube Desportivo de Beja (CD Beja), vai disputar-se no Complexo Desportivo Fernando Mamede e no sintético do Bairro da Conceição, na periferia da cidade. Nos dias 10, 11 e 12 de junho decorrem as competições dos escalões masculinos, de Sub7 a Sub14; no dia 16 de junho realiza-se o torneio feminino de Sub16.

O torneio, que contará com a participação de perto de mil atletas, tem um orçamento de 70 mil euros, tendo o clube organizador conseguido o apoio logístico do Regimento de Infantaria 1 e do IPDJ para albergar os participantes na Beja Cup 2022.

"É bom estar de volta, depois de um interregno de dois anos", disse Rui Carraça, presidente do CD Beja. "A formação é a grande aposta do clube", concluiu.

A Câmara Municipal de Beja está ao lado do clube no apoio à competição, tendo a vereadora Marisa Saturnino referido que a iniciativa "destaca-se pelo espírito positivo e de mobilização e pela grande mais-valia que representa para a cidade e o concelho". Segundo a autarca, a Beja Cup "é uma grande oportunidade para a promoção do território".

A vereadora da Câmara de Beja, Marisa Saturnino Foto: Teixeira Correia/JN

Na VI edição do Beja Cup, em 2019, participaram 34 clubes e 57 equipas, num total de 781 atletas (a maior participação de sempre), acompanhados por 148 elementos de staff.

Francisco Agatão o "Padrinho" do Beja Cup

O antigo jogador do Boavista e do Estrela da Amadora e treinador do Salgueiros, Sporting, Campomaiorense e diversas equipa dos Açores, decidiu este ano colocar ponto final na carreira profissional, regressar à terra natal e já assumiu o cargo de Coordenador do Futebol Juvenil do Clube Desportivo de Beja.

"Quarenta anos depois de andar a viver fora da cidade, é com nostalgia que regresso a casa e a um dos clubes que representei e que sinto. Neste regresso recordo a frase célebre: nunca perdemos o castelo de vista", disse Agatão visivelmente comovido. "Depois da pandemia abre-se uma nova janela para a promoção do futebol jovem e é isso que vamos fazer no clube e mostrar com este torneio. Vamos ser felizes", concluiu.

Clubes e Escalões do Beja Cup 2022

Sub7 : Desportivo de Beja, Benavente, Barreirense, Escola Futebol Belenenses de Odivelas, Escola Futebol ARD-JIC (Coruche), Sociedade 1º de Janeiro (São Brás de Alportel), Portimonense e Footkart (Almeirim).

Sub9 : Desportivo de Beja, Benavente, Armacenenses, Barreirense, Escola Futebol Belenenses de Odivelas, Escola Futebol Belenenses de Loures, Louletano, Sociedade 1º de Janeiro (São Brás de Alportel), Portimonense, Samouquense e Sporting da Vista Alegre (Ilhavo).

Sub10: Desportivo de Beja, Benavente, Armacenenses, Barreirense, Escola Futebol ARD-JIC (Coruche), Portimonense, Juventude de Évora e Academia Tavira-Sporting.

Sub11: Desportivo de Beja, Benavente, Armacenenses, Ferreiras, Barreirense, Clube Alto Douro, Bobadelense, Samouquense, Portimonense, Juventude e Lusitano de Évora e Alenquer e Benfica.

Sub14: Desportivo de Beja, Armacenenses, Barreirense, Alfragide, Sociedade 1º de Janeiro (São Brás de Alportel) e 4 ao Cubo-Associação Desportiva de Olhão.

Feminino Sub16: Penedo Gordo (Beja), Lusitano de Évora, Escola de Futebol Tocof, Centro Cultural de Brejos de Azeitão, Estrela de Santo André, Escola de Futebol do Benfica de Oeiras e Calipolense (Vila Viçosa).