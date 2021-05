Festa do título: plano falhado sem responsáveis

Alexandre Panda com Carla Soares Hoje às 07:47 Facebook

A Câmara de Lisboa e o Governo tinham anunciado um plano para garantir a segurança sanitária. Na quarta-feira, o Ministério da Administração Interna pediu um inquérito à Inspeção-Geral da Administração Interna.

Era previsível que, sem estado de emergência, se juntassem em Lisboa milhares de adeptos - há 19 anos à espera - para festejar o título de campeão nacional do Sporting. Por isso, dias antes, a Autarquia local e o Governo anunciaram, também com apelos ao civismo, um plano para garantir a segurança, física e sanitária, do evento. Porém, as imagens de milhares de adeptos concentrados à volta do Estádio de Alvalade, em euforia ou em confronto com a Polícia, durante a tarde e a noite do Sporting-Boavista, mostraram que o plano falhou rotundamente. E, agora, ninguém assume responsabilidades.