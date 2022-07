Festa do voleibol arranca quinta-feira em Espinho

João Filipe Brandão Hoje às 18:19 Facebook

Evento vai na oitava edição e regressa em força, depois da pandemia e promete devolver o entusiasmo e atratividade aos mais novos.

Espinho vai albergar mais uma edição da Academia Maia-Brenha (AMB) Volleyball Cup e o evento arranca esta quinta-feira, com a cerimónia de abertura marcada para as 21.30 horas na Nave Desportiva Municipal.

Miguel Maia, um dos homens que dá nome ao evento e figura incontornável da modalidade em Portugal, ambiciona uma edição "com números superiores a 4300 participantes" e onde vai ser possível às 373 equipas presentes "ter um final de época divertido e preparar já a próxima da melhor maneira".

Este torneio tem sido "parte integrante do que tem vindo a atrair cada vez mais jovens para o voleibol no nosso país", daí também ter uma forte vertente de convívio, onde há algo para fazer mesmo para quem não sabe fazer uma manchete. Para esses casos, Miguel Maia garante "entretenimento e boa comida" que, aliados ao bom tempo, vai proporcionar "dias bem passados" na cidade de Espinho.

A duração do evento é de quatro dias, com o grande final marcado para domingo, às 21:30 horas, com o jogo de "All-Stars".