Festa sexual com jogadoras em Famalicão denunciada à Federação

Uma alegada festa de cariz sexual entre jogadoras de futebol do Famalicão e elementos da equipa técnica e da estrutura do clube, na temporada de 2021/22, foi denunciada à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), revelou nesta quarta-feira o jornal "Público".

Nas últimas semanas, o Portal de Denúncia da FPF recebeu várias queixas, entre as quais a de uma atleta, que se queixou de comportamento impróprio. "Ao ver várias das minhas colegas de profissão denunciar práticas de assédio sexual de um treinador e diretor desportivo, mas também a conduta negligente dos dirigentes do F.C. Famalicão, que foram avisados e nada fizeram, decidi contar também por esta via o meu caso e esperar que se investigue, também, esta situação".

Na festa, teve lugar "uma alegada orgia e práticas de cariz sexual" com pelo menos oito jogadoras. O Conselho de Disciplina (CD) da FPF já entrou em ação, tendo inquirido as jogadoras, o treinador e outras testemunhas e poderá pronunciar-se em breve.

PUB

Uma equipa especial foi criada pela FPF com o objetivo de investigar queixas de assédio sexual, após a denúncia anónima a Miguel Afonso, treinador do Famalicão, que entretanto foi suspenso da sua atividade.

AO JN, a FPF não fez qualquer comentário sobre o caso.