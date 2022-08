Festejo de jogador do Portimonense no jogo com o Vitória causa confusão

JN Hoje às 00:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Yago, avançado do Portimonense, marcou o golo do triunfo diante do Vitória de Guimarães e, durante os festejos, pegou na bandeirola e apontou-a aos adeptos do clube vimaranense, simulando uma arma, o que causou uma breve confusão dentro e fora de campo.

Veja o momento:

O Portimonense conquistou, este domingo, o segundo triunfo seguido na Liga ao conseguir uma reviravolta e vencer em casa o Vitória de Guimarães, por 2-1, em jogo da terceira jornada.

Jota Silva (46 minutos) colocou os visitantes em vantagem, só que Welinton Júnior (62) e Yago Cariello (88) deram a volta ao marcador e asseguraram a vitória dos algarvios, que subiram ao quinto lugar, com seis pontos.

Já os vitorianos, que somavam duas vitórias nos dois primeiros encontros, foram derrotados pela primeira vez na competição e seguem na sexta posição, com os mesmos seis pontos.