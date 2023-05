Festejos do Benfica marcados por provocações entre Neres e Otávio

JN Ontem às 22:55 Facebook

Os festejos do Benfica, que este sábado se sagrou campeão nacional pela 38.ª vez, ficaram marcados por provocações entre David Neres, jogador dos encarnados, e Otávio, atleta dos azuis e brancos, nas redes sociais.

Ainda no Estádio da Luz, quando os jogadores dos encarnados festejavam a conquista do campeonato depois de vencerem (3-0) o Santa Clara, David Neres provocou os principais rivais: "Chupem lagartos, chupem tripeiros", pode ouvir-se num vídeo que circula nas redes sociais. Mais tarde, durante um direto no Marquês de Pombal no Instagram, o jogador do brasileiro identificou Otávio e Pedro Gonçalves, jogadores do F. C. Porto e Sporting, respetivamente, com quem se desentendeu em dois clássicos, e escreveu "Chupa" e "Chora bebé".

Já este domingo, também nas redes sociais, O F. C. Porto publicou um vídeo com o golo que Otávio marcou no Estádio do Dragão, diante do Vitória de Guimarães. Na publicação, David Neres comentou "Cadê o sorrisinho" mas, desta vez, não ficou sem resposta: "David Neres, ganha mais duas vezes e empata comigo, estamos empatados em títulos na Luz", escreveu Otávio.