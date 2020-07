"Festejos no sofá ou não sofá não me diz nada", diz Sérgio Conceição

José Pedro Gomes Hoje às 14:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, desvalorizou a possibilidade da sua equipa poder festejar já esta terça-feira, antes do clássico com o Sporting de amanhã, título de campeã nacional, caso o Benfica não vença esta noite o V. Guimarães, no estádio da Luz.

Questionado se preferia festejar "no sofá ou no relvado" a conquista do campeonato, o técnico dos "dragões" lembrou que esse objetivo está a ser construído desde o início da época.

"Os campeões são feitos ao longo de 30 e tal jornadas. Não é dessa forma. Trabalhamos desde o início a pensar nos objetivos do clube e para tentar ganhar os pontos possíveis, mais do que os outros, para sermos campeões. Festejar no sofá ou não sofá... Isso não me diz nada", afirmou.

Sérgio Conceição vincou que a possibilidade de carimbar o título já nesta jornada "não mudou em nada o planeamento deste jogo [com o Sporting]", afirmando que "as expetativas são de fazer um bom jogo e ganhar", mesmo reconhecendo qualidade no Sporting, orientado por Rúben Amorim.

"É uma equipa diferente, com alguns jovens de qualidade lançados pelo Rúben Amorim, dentro do que é a ideia de jogo. Nos resultados, mudou para melhor, e desde que ele entrou ainda não perdeu. É sinal de qualidade no trabalho, refletida na dinâmica da equipa", analisou Sérgio Conceição.

Este duelo entre F. C. Porto e Sporting realiza-se amanhã, às 21.30 horas, no Estádio do Dragão, e terá arbitragem de João Pinheiro, de Braga.