Feyenoord derrotado pelo penúltimo

A equipa que na quinta-feira derrotou o F. C. Porto, por 2-0, perdeu por 4-2, este domingo, no terreno do Fortuna Sittard, penúltimo classificado da liga holandesa de futebol. Ajax e PSV repartem liderança.

Na nona jornada da "Eredivisie", o Ajax e PSV Eindhoven vencerem Den Haag e Venlo, por 2-0 e 4-1, respetivamente, enquanto o Feyenoord foi derrotado por 4-2 do reduto Sittard, penúltimo classificado.

O Feyenoord, que a meio da semana venceu por 2-0 o F.C. Porto no Grupo G da Liga Europa, perdeu com o penúltimo classificado, o Sittard, por 4-2. Ciss (2, 34), Harris (43) e Sambou (46) marcaram para os anfitriões. Haps (27) e Berghuis (66) assinaram os golos da equipa de Roterdão.

O PSV, rival do Sporting no grupo D, goleou na receção ao Venlo, com tentos de Bergwijn (61 minutos), Dumfries (65) e Malen (70 e 86). O Ajax, com o português Bruno Varela entre os suplentes, teve em Huntellar (10) e David Neres (86) os marcadores dos golos em casa do Den Haag.

Ajax e PSV cimentaram a liderança partilhada, agora com 23 pontos, uma vez que o AZ Alkmaar, que segue em terceiro lugar, com 20, não foi além de um empate a uma bola com o Willem II. O Feyenoord é nono classificado, com 13 pontos.