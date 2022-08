Feyenoord sem acordo com o Benfica e Cancelo tem novo rival no City

O treinador do clube Feyenoord confirmou que ainda não há acordo com Aursnes para uma transferência para a Luz. Por Inglaterra, Guardiola confirmou uma nova contratação para a posição de lateral esquerdo.

Benfica: Arne Slot confirmou, em conferência de imprensa, que ainda não há acordo com o Benfica para a transferência de Fredrik Aursnes, médio do Feyenoord, para as águias. "O Benfica esteve cá, mas ainda não há acordo", disse.

Manchester City: João Cancelo vai ter um novo rival de posição. Sergio Gómez vai ser reforço do Manchester City a troco de cerca de 15 milhões de euros, proveniente do Anderlecht. O anúncio foi feito pelo treinador Pep Guardiola: "Ele é uma contratação para o presente, vai ficar na primeira equipa com o João Cancelo", disse o técnico.

Barcelona: ​​​​​​​Dias movimentados para os catalães. A tentar inscrever os reforços para a nova época, o Barcelona vai emprestar Nico ao Valência e Alex Collado ao Elche. O treinador Xavi confirmou ainda que Pjanic, que passou a última época emprestado ao Besiktas, irá fazer parte do plantel principal. Segundo Fabrizio Romano, a Juventus está perto de finalizar um acordo para a contratação de Depay, que deverá rescindir contrato com o Barcelona para se juntar à formação italiana.

Liga: ​​​​​​​O lateral Koffi foi anunciado esta sexta-feira como reforço do Metz (França) até 2027, deixando assim o Vizela. Por sua vez, o Arouca confirmou a rescisão de contrato com o guarda-redes Fernando Castro.