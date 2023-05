Feyenoord volta a ser campeão neerlandês e benfiquista Aursnes também festeja

JN/Agências Hoje às 19:06 Facebook

Equipa de Roterdão conquistou o 16.º título dos Países Baixos, cinco anos depois de ter sido campeão pela última vez.

O Feyenoord sagrou-se, este domingo, campeão neerlandês, depois de vencer por 3-0 na receção ao Go Ahead Eagles, a duas jornadas do final do campeonato, que conquista pela 16.ª vez.

A equipa de Roterdão passou a somar 79 pontos, marca inalcançável para o PSV, que segue em segundo lugar, com menos um jogo, mas com 68 pontos.

No jogo de hoje, o Feyenoord 'carimbou' a vitória e o título com golos do marroquino Oussama Idrissi (15 minutos), do mexicano Santiago Giménez (18) e do brasileiro Igor Paixão (54).

Com este título, o Feyenoord termina um 'jejum' de cinco épocas -- a sua última conquista do campeonato tinha sido em 2016/17 - e uma hegemonia de Ajax (2021/22, 2020/21 e 2018/19), num intervalo em que também o PSV foi campeão, em 2017/18.

Com a consagração de hoje do Feyenoord também o norueguês Fredrik Aursnes pode comemorar, depois de ter iniciado a temporada neste emblema neerlandês, pelo qual ainda disputou dois jogos, antes de se transferir ainda em agosto para o Benfica.