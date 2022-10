FIA anuncia medidas após incidente com grua no GP do Japão

JN/Agências Hoje às 19:43 Facebook

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou, esta sexta-feira, um conjunto de medidas a tomar a partir do próximo Grande Prémio de Fórmula 1, nos Estados Unidos, na sequência de um incidente com uma grua durante a corrida no Japão.

No Grande Prémio do Japão, o francês Pierre Gasly (Alpha Tauri) deparou-se com uma grua em pista quando se tentava juntar ao pelotão que rodava atrás do "safety car", na sequência de um acidente sofrido pelo espanhol Carlos Sainz (Ferrari), cujo carro ficou numa posição insegura junto à pista.

Analisado o incidente, a FIA concluiu que "foram cumpridos todos os procedimentos de segurança previstos", mas admitiu algumas lacunas.

O mesmo relatório reconhece ainda que, tendo em conta "as condições de visibilidade em pista [chovia]" e o facto de os comissários estarem concentrados na recuperação do Ferrari de Sainz, "o carro de Gasly não foi detetado".

Por outro lado, aponta-se o dedo ao piloto francês por ter rodado acima dos limites de velocidade permitidos em situação de "safety car", "facto que o piloto reconheceu após a corrida".

Por isso, a FIA decidiu implementar sete medidas já a partir do GP dos Estados Unidos deste fim de semana.

A primeira será a informação às equipas, através do sistema oficial de comunicação, sempre que um veículo de recuperação estiver em pista, com a obrigação de a equipa informar os seus pilotos.

Será também desenvolvido um sistema de monitorização em tempo real do "safety car" ou do virtual "safety car" e da posição dos carros em pista para ficar à disposição do controlo de corrida.

Haverá ainda uma atualização do procedimento do controlo de corrida para "melhor definir a distribuição de tarefas entre a equipa do controlo de corrida" durante os períodos de "safety car" e de virtual "safety car".

O diretor de corrida da FIA irá também "fazer a revisão dos acontecimentos de Suzuka durante o GP dos Estados Unidos".

Será implementada também uma nova função, o "safety car" virtual dinâmico, que irá adequar a velocidade nos setores em que houver algum acidente.

Ainda em conjugação com as equipas, serão revistas as penalizações anteriores de pilotos relativas a violações de bandeiras amarelas e das regras do "safety car".

Por fim, vai ser avaliada a construção e localização dos quadros de sinalização utilizados em pista.