FIFA adia Conselho e Congresso

O Conselho e o Congresso da FIFA foram ambos adiados, esta quarta-feira, pelo organismo de cúpula do futebol mundial, com o primeiro a passar para junho ou julho e o segundo para setembro, devido ao surto de Covid-19.

Em comunicado, a FIFA anuncia a decisão de adiar ambos os eventos devido à situação atual em várias partes do mundo, e com a vontade de que "todas as 211 associações possam assistir ao Congresso", que se vai realizar pela 70.ª vez, agora em 18 de setembro, em Adis Abeba, na Etiópia.

Por outro lado, o Conselho da FIFA, que devia reunir-se a 20 de março, será realizado numa data a anunciar, em junho ou julho, de forma presencial na sede da FIFA, em Zurique, ou via videoconferência.