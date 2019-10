FIFA ameaça alargar a nível global eventuais sanções da UEFA à Bulgária

Hoje às 19:35 Facebook

As saudações nazis e os cânticos racistas dirigidos a jogadores negros da Inglaterra no jogo de segunda-feira podem sair caros à Bulgária. A UEFA anunciou, esta terça-feira, a abertura de um processo disciplinar e a FIFA pode estender sanções a nível global.

O processo foi aberto pela comissão de disciplina por "comportamento racista" e tem por base o que foram considerados "cânticos e saudações nazis", além de arremesso de objetos e outras situações irregulares no jogo de qualificação para o Euro2020, em que os ingleses golearam por 6-0. Caso o organismo europeu opte por castigar a federação búlgara, a FIFA avançou que também atuará no sentido de alargar o castigo a nível mundial.

Este incidente, que levou à paragem do encontro por duas vezes, já provocou a demissão do presidente da União Búlgara de Futebol, Borislav Mihaylov, antigo guarda-redes do Belenenses, por exigência do governo do país, com o primeiro-ministro, Boiko Borisov, a ordenar o cancelamento de todas as relações entre o governo, incluindo as financeiras, e a União, enquanto este não apresentasse a demissão.

Por sua vez, a Federação Inglesa de Futebol (FA) pediu, ainda na segunda-feira, que a UEFA "investigue de forma urgente" os incidentes, uma vez que "não é a primeira vez" que a equipa enfrenta problemas desta natureza.