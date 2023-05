FIFA confirma quatro candidaturas à organização do Mundial feminino de 2027

JN/Agências Hoje às 16:55 Facebook

As quatro candidaturas anunciadas à organização do Campeonato do Mundo feminino de futebol de 2027 confirmaram as suas propostas, tendo entregado os respetivos dossiers até sexta-feira, confirmou, esta segunda-feira, a FIFA.

"Todas as associações-membro que manifestaram interesse em sediar o evento assinaram o contrato de licitação, documento que garante que os princípios fundamentais do processo de licitação sejam observados", congratulou-se a FIFA.

Além de Brasil e África do Sul, estão na corrida à organização do Mundial2027 outras duas candidaturas, uma conjunta de Alemanha, Bélgica e Países Baixos, e outra que junta Estados Unidos e México.

Os processos de candidatura devem ficar concluídos até 08 de dezembro, mas o vencedor apenas será conhecido em 17 de maio de 2024, durante o congresso da FIFA, em votação pública com as mais de 200 federações.

"A FIFA enviará agora o conjunto completo de documentos de licitação e hospedagem para as respetivas associações-membro e todos eles serão convidados a participar num workshop de licitação e programa de observadores que acontecerá em agosto, durante o Mundial feminino de 2023", reforçou o organismo.

Após 08 de dezembro, a FIFA vai avançar para o processo de avaliação completo, incluindo visitas de inspeção nos locais, antes de publicar as suas conclusões em relatório de avaliação de propostas, em maio de 2024.

Este ano, o Campeonato do Mundo, que vai contar, pela primeira vez, com Portugal, vai ser organizado pela Austrália e pela Nova Zelândia, entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. Será a primeira edição a ser disputada por 32 seleções, depois de o França2019 ter integrado 24 formações.