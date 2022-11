Tecnologia contraria Ronaldo e atribui primeiro golo de Portugal a Bruno Fernandes

JN Hoje às 12:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A FIFA confirmou que o golo que valeu o 1-0 a Portugal no jogo com o Uruguai foi marcado por Bruno Fernandes, descartando a possibilidade de Cristiano Ronaldo ter desviado a bola com a cabeça.

Depois de ter criado uma comissão técnica para analisar o lance que valeu o primeiro golo de Portugal na vitória por 2-0 sobre o Uruguai, a FIFA desfez as dúvidas quanto ao seu autor.

Recorrendo à tecnologia usada nas bolas deste Mundial, ficou confirmado que Cristiano Ronaldo não tocou na bola que foi cruzada por Bruno Fernandes, com a FIFA a atribuir o golo ao médio do Manchester United.

PUB

A informação foi avançada pela estação televisiva "ESPN", que cita fontes da Adidas, marca que desenvolveu as bolas, e a própria FIFA.