FIFA investiga transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United

A FIFA confirmou que está a investigar a transferência de Bruno Fernandes do Sporting para o Manchester United. O processo surgiu na sequência de uma queixa apresentada pelo Sampdoria contra os leões.

O órgão que tutela o futebol mundial confirmou que está a investigar a saída de Bruno Fernandes do Sporting para o Manchester United, que aconteceu em janeiro, por 55 milhões de euros.

"Podemos confirmar que, no dia 3 de abril, o clube italiano, Sampdoria, apresentou uma queixa na FIFA contra o clube português, o Sporting, relacionada com obrigações financeiras que estavam previstas no contrato aquando da transferência do jogador português Bruno Fernandes. O assunto encontra-se agora sob investigação e, por isso, não podemos fazer mais comentários", confirmou um porta-voz da FIFA à cadeia de televisão ESPN.

O internacional português foi contratado pelo Sporting aos italianos em 2017, altura em que ficou acordado que o Sampdoria teria direito a 10% da mais-valia de uma futura transferência, mas a saída de Bruno Fernandes da formação leonina aconteceu após rescisão unilateral do jogador no verão de 2018, após o ataque à Academia de Alcochete, só mais tarde, e após um novo vínculo com os leões o jogador aceitou regressar.