FIFA já recebeu 17 milhões de pedidos de bilhetes para o Mundial22

A FIFA anunciou, esta terça-feira, que já recebeu 17 milhões de pedidos de bilhetes para a fase final do Mundial2022 que se vai realizar, no final do ano, no Catar.

Segundo a entidade que tutela o futebol Mundial, os adeptos do Catar foram os que mais reservaram bilhetes, num total de pedidos de bilhetes que se fixou acima dos 17 milhões. No comunicado, a FIFA informou que adeptos oriundos de países como Argentina, Brasil, Inglaterra, França, Índia, México, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e EUA também "inundaram" o sistema de venda de ingressos para a competição.

O departamento de gestão de bilhetes da entidade informará, posteriormente, as datas do próximo período de venda de ingressos, em que serão atribuídos por estrita ordem de solicitação.

Além da seleção anfitriã, estão qualificadas para a fase final do torneio, que se disputará entre 21 de novembro a 18 de dezembro, a Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento, Argentina e Brasil (América do Sul), Irão (Ásia), Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Sérvia e Suíça (Europa).

Portugal tentará garantir uma vaga quando discutir os 'play-offs' de acesso à fase final, no