FIFA já visitou estádios para 2030

Lançada há dois anos, candidatura de Portugal e Espanha ao Mundial corre a bom ritmo. Atribuição está para breve.

Anunciada há precisamente dois anos, a 5 de junho de 2021, a candidatura de Portugal à organização do Mundial 2030, em conjunto com a Espanha, está bem viva e decorre a bom ritmo. Ao que o JN apurou, a FIFA esteve recentemente em Lisboa e no Porto para visitar os estádios da Luz, de Alvalade e do Dragão, os três que a Federação Portuguesa de Futebol apresentou como hipóteses para receber jogos da grande competição.

A comissão coordenadora do organismo que tutela o futebol mundial também já esteve em Espanha, país que, em caso de vitória desta candidatura, vai acolher a maior parte das partidas da fase final.