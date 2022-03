FIFA limita número de jogadores emprestados

JN Hoje às 20:37 Facebook

O organismo que gere o futebol mundial anunciou, esta quinta-feira, no congresso que decorre no Catar, a limitação do número de jogadores a serem emprestados entre clubes a partir da época 2022/23.

Os clubes só vão poder ceder oito jogadores e contratar outros tantos por empréstimo, sendo que este número fica limitado a apenas três se forem do mesmo emblema. Além disso, os empréstimo devem ter duração mínima de seis meses e máxima de um ano.

Esta medida não contempla os atletas com idade igual ou inferior a 21 anos de idade e os que foram formados no clube com o qual têm contrato.

O número de jogadores cedidos vai diminuir progressivamente, passando para apenas sete em 2023/24 e para seis em 2024/25.