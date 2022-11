FIFA pede "respeito" pelas decisões dos árbitros na competição

JN/Agências Hoje às 16:10 Facebook

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, pediu "respeito" para com os árbitros presentes no Mundial do Catar, na hora da tomada de decisões, considerando que eles "são a primeira equipa da competição".

Gianni Infantino, que há dias visitou o hotel em que estão alojados os 128 árbitros escolhidos para o Mundial, em Doha, dando-lhes as boas-vindas, recordou que sobre os seus ombros carregam o peso de decisões que podem "mudar a vida de um país inteiro".

"Os árbitros são a primeira equipa do Mundial. A minha equipa. A equipa mais importante do Mundial, porque sem eles a prova não podia ser disputada. Eles são essenciais", acrescentou o presidente da FIFA em conferência de imprensa.

Infantino, de 52 anos, candidato único às eleições da FIFA em 2023, manifestou o total apoio aos 129 árbitros de "alto nível", oriundos de 47 países, entre os quais seis mulheres, considerando que "o futebol une o mundo e os árbitros também".

O presidente da FIFA destacou o trabalho exemplar que os árbitros desempenharam para chegar ao Catar e pediu a todos os adeptos, quando não concordarem com as suas decisões, para se colocarem "na posição deles no difícil papel de ajuizar sob pressão".

"Tenho toda a confiança de que esta equipa principal será, sem dúvida, a que vai ter o melhor desempenho neste Mundial", disse Infantino, que pediu respeito para com os árbitros, "que tiveram que trabalhar muito para chegar a este nível".