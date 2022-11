FIFA proíbe Inglaterra de usar braçadeira de apoio à causa LGBTQ+ no Catar

JN Hoje às 20:15 Facebook

O jornal "The Telegraph" avançou, este domingo, que a FIFA proibiu a seleção inglesa de usar a braçadeira "One Love", de apoio à causa LGBTQ+, no Mundial de 2022, que arrancou este domingo no Catar.

Segundo a mesma publicação, o organismo que rege o futebol mundial informou a Federação que os regulamentos não permitem que Harry Kane, capitão da Inglaterra, use a braçadeira com tons arco-íris durante o Mundial. A federação inglesa, que, a par da alemã, já tinha anunciado que estaria preparada para pagar uma multa devido à utlização da referida braçadeira no Catar, onde a homossexualidade é punida por lei, terá mesmo reagido com frustração perante a decisão de FIFA.

A Inglaterra está incluída no grupo B do Mundial de 2022, juntamente com os Estados Unidos, Irão e País de Gales e esteia-se esta segunda-feira na competição.