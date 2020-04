FIFA propõe cinco substituições no regresso à competição

Hoje às 15:33 Facebook

A FIFA fez uma proposta para aumentar para cinco o número de substituições possíveis num jogo. A medida poderá ainda ser aplicada em 2020/21, nomeadamente nos jogos do Europeu, que foi adiado um ano.

A FIFA propôs uma mudança temporária na regra das substituições para lidar com a provável maratona de jogos após a pandemia do novo coronavírus. De acordo com o organismo, três substituições serão durante o jogo, como até agora, e as outras duas ao intervalo, para limitar a paragem dos jogos.

A proposta está sujeita a aprovação pelo organismo legislativo, o Internacional Board, e depois as diferentes Federações decidem se pretendem aplicá-la.

"Quando as competições recomeçarem, o calendário estará sobrecarregado com uma frequência de jogos superior ao normal. A segurança dos jogadores é a nossa prioridade e a carga de jogos poderá aumentar o número de lesões. Assim, perante o desafio que as ligas enfrentam, a FIFA propõe um maior número de substituições de forma temporária. Uma mudança adicional poderá ser usada em contexto de prolongamento", referiu um porta-voz da FIFA citado pelo jornal inglês The Guardian.