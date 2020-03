FIFA quer estender contratos dos jogadores por causa do coronavírus

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:15 Facebook

Com as competições paradas devido ao surto do novo coronanvírus, o organismo que gere o futebol mundial quer que os contratos de jogadores e treinadores que durem até 30 de junho possam ser prorrogados até às novas datas de final de época.

Num documento confidencial a que a agência Reuters teve acesso e que foi apresentado ao Grupo de Trabalho, entidade criada a 18 de março para "avaliar a necessidade de emendas ou dispensas temporárias dos Regulamentos da FIFA sobre o estatuto e transferência de jogadores, por forma a proteger os contratos e ajustar período de inscrição de jogadores", é ainda defendido que as datas do próximo mercado de transferências sejam alteradas, de acordo com as novas datas da temporada.

A maioria das competições nacionais e internacionais foram suspensas - o Europeu 2020 e a Copa América foram adiados para 2021 - e federações esperam retomar os respetivos campeonatos quando a pandemia estiver controlada. Por não estarem, ainda, definidas datas, os contratos dos jogadores e treinadores, que geralmente terminam a 30 de junho, devem ser, para a FIFA, prorrogados até às novas datas para o final da temporada, o que implicaria que o mercado abrisse mais tarde,

"No caso de sobreposição de temporadas ou de períodos de inscrição de jogadores, e a menos que todas as partes concordem de outra forma, será dada prioridade ao ex-clube para concluir sua temporada com a equipa original, a fim de salvaguardar a integridade dos campeonatos nacionais", pode ler-se no documento citado pela Reuters.

O documento será discutido pelos membros do Grupo de Trabalho da FIFA ainda esta quinta-feira.