FIFA risca Rússia e Polónia está na final do play-off sem jogar

Entidade decretou ainda que a meia-final entre a Escócia e a Ucrânia foi adiada para junho. Polacos iam defrontar a Rússia na meia-final do Grupo B.

A invasão russa à Ucrânia também tem consequências importantes no play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022, do qual Portugal também faz parte, embora as decisões tomadas esta terça-feira pela FIFA não interfiram em nada com a seleção portuguesa.

No seguimento do afastamento de todas as equipas russas das competições, incluindo a seleção nacional, a FIFA comunicou que a Polónia, que iria defrontar a Rússia na meia-final do Grupo B, apura-se diretamente para a final onde irá discutir a presença no Catar frente à Suécia ou à República Checa, que se defrontam na outra meia-final. Fica, assim, confirmado que a Rússia não estará no Mundial 2022.

Por outro lado, as decisões do Grupo A ficam reservadas apenas para junho, em virtude do adiamento da meia-final entre a Escócia e a Ucrânia. No comunicado, a FIFA explica a decisão com a "impossibilidade de a seleção ucraniana organizar a viagem e a preparação do jogo nas atuais circunstâncias". Se tudo correr bem, o Escócia-Ucrânia, inicialmente previsto para 24 de março, será disputado em junho. Assim, também a final deste grupo será jogada nesse mês, com Áustria e País de Gales a lutarem pela outra vaga.

Recorde-se que as últimas três seleções europeias apuradas para o Mundial de 2022 sairão de um lote de 12 equipas, que estão divididas em três grupos. Portugal faz parte do Grupo C e defrontará a Turquia na meia-final. Itália e Macedónia do Norte são os possíveis adversários na final.