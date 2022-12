Figuras de 2022: medalhas, proezas e históricos títulos inéditos

Termina hoje um ano inesquecível para muitos desportistas. Para alguns, é mais um; para uns quantos, 2022 foi o ponto mais alto das carreiras; e para outros terá sido o primeiro de outros anos assim. Acumularam-se conquistas, medalhas, recordes, vitórias inesperadas e também por isso inesquecíveis, provando-se o ecletismo nacional. Do futebol ao futsal; da natação à canoagem; do triplo salto ao lançamento do peso; do ciclismo ao andebol e ao ténis. José Mourinho, Abel Ferreira, Jorge Braz, Diogo Ribeiro, Zicky Té, Messi e Iga Swiatek estão entre os que ficam com um 2022 para recordar.

Sérgio Conceição, treinador de futebol

Só faltou a Taça da Liga para o pleno