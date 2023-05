Filas no Dragão e em Braga para comprar bilhetes para a final da Taça de Portugal

João Faria Hoje às 09:48, atualizado às 10:18 Facebook

Os adeptos do F. C. Porto aglomeram-se nas imediações do Estádio do Dragão para adquirir ingressos para a final da Taça de Portugal, que se joga no dia 4 de junho, frente ao Sporting de Braga. Cenário semelhante acontece no Minho com os apoiantes do emblema bracarense.

Apesar de as bilheterias apenas abrirem às 10 horas, as filas de adeptos começaram a formar-se na madrugada desta terça-feira, primeiro dia de venda de ingressos para a final da Taça de Portugal, sendo que vários adeptos passaram a noite junto ao Estádio do Dragão para conseguirem um bilhete para o Jamor.

Os preços dos ingressos são de 20, 25 e 35 euros. Segundo informou o clube portista, os bilhetes colocados à venda hoje são "exclusivos para sócios até ao número 5000 que sejam detentores de Lugar Anual ou a detentores de Lugar Anual desde, pelo menos, 2011/12".

Caso haja disponibilidade de bilhetes, a venda será alargada, na quarta-feira, "aos sócios até ao número 10 mil que sejam detentores de Lugar Anual ou a detentores de Lugar Anual desde, pelo menos, 2016/17", e na quinta-feira "aos sócios até ao número 15 mil que sejam detentores de Lugar Anual ou a detentores de Lugar Anual desde, pelo menos, 2016/17".

A partir de sexta-feira, caso ainda haja ingressos disponíveis, a venda é "alargada a todos os sócios detentores de Lugar Anual".

F. C. Porto e Sporting de Braga defrontam-se, a 4 de junho (17.15 horas), na final da Taça de Portugal, que terá lugar no Estádio do Jamor.