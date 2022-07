Filas para entrar e romaria na Luz para as boas-vindas a Roger Schmidt

JN Hoje às 16:28 Facebook

O Benfica treina pela primeira vez à porta aberta na pré-temporada de 2022/23. Movimentação nas imediações do Estádio da Luz faz lembrar dia de jogo.

Os adeptos do Benfica responderam à chamada e estão na Luz em grande número para assistir ao primeiro treino à porta aberta na época 2022/23. Roger Schmidt vai sentir pela primeira vez o calor dos benfiquistas.

O treino começou às 17 horas, mas as portas do estádio abriram às 16h e nas imediações do estádio foi possível ver o muito entusiasmo dos adeptos desde cedo. Tal foi a afluência, que os responsáveis benfiquistas decidiram abrir as portas do segundo anel do estádio, já que o primeiro anel encheu rapidamente.. De acordo com informação oficial, estão a assistir à sessão 21411 espectadores.

De resto, Roger Schmidt contou com 28 jogadores, sendo que o apronto contou com árbitro. Lucas Veríssimo foi ausência notada por continuar a recuperar de lesão.