Filhas de Pelé homenageiam falecido pai com tatuagens

Três filhas do "Rei" Pelé, falecido na semana passada, decidiram homenagear o pai, fazendo tatuagens no próprio corpo. Uma enteada do antigo craque brasileiro também prestou tributo da mesma forma.

Kely, Flavia e Celeste, filhas de Edson Arantes do Nascimento, vulgarmente conhecido por Pelé, decidiram homenagear o pai, falecido na semana passada, aos 82 anos, tatuando o próprio corpo.

Duas das filhas (Kely e Flavia), tatuaram três corações, em referência à cidade em que o antigo craque brasileiro nasceu (Minas Gerais), enquanto Celeste utilizou frases escritas pelo "Rei" em camisolas que utilizara. Um procedimento também adotado pela enteada Gemina.

Helo Oriola, a tatuadora escolhida para concretizar o trabalho descreveu nas redes sociais a experiência de eternizar o "Rei" do futebol na pele das filhas do antigo jogador.

"Tive a honra de eternizar o maior sentimento do mundo nessas queridas (...) Ela e a família vieram eternizar o amor, a admiração e a eternizar uma saudade... Uma saudade onde no mundo ele é o rei, mas para elas foi um pai, um amigo, um conselheiro. Com certeza de onde ele está, está feliz demais com todas essas homenagens!", realçou.

Também Joshua Arantes, filho de Pelé, utilizou as redes sociais para homenagear o pai. Para o efeito publicou fotos do "Rei" em diferentes fases da vida e acrescentou a frase "Lendas nunca morrem".

Pelé morreu a 29 de dezembro do ano passado, aos 82 anos, após complicações resultantes de um cancro no cólon. O ex-jogador lutava contra o tumor desde setembro de 2021.