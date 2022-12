Filho de Bebeto confirmado no Farense

JN/Agências Hoje às 21:45 Facebook

O médio brasileiro Mattheus Oliveira, filho do antigo craque brasileiro Bebeto, foi hoje confirmado como o primeiro reforço de inverno do Farense, um dia depois de ter rescindido com o Mafra, anunciou o segundo classificado da II Liga de futebol.

"Estamos seguros de que o Mattheus será um reforço importante e que irá contribuir com tudo o que tem para o clube alcançar os objetivos de 22/23", refere o emblema de Faro, em comunicado divulgado nas redes sociais.

Mattheus Oliveira, de 28 anos, afirmou estar "muito orgulhoso e feliz" com este novo desafio na sua carreira.

"Fiquei muito contente quando o Farense demonstrou o interesse por mim, e aceitei o desafio. Espero poder contribuir dentro de campo para o clube atingir os objetivos", acrescentou.

Mattheus Oliveira, filho de Bebeto, antigo internacional campeão mundial pelo Brasil em 1994, iniciou-se como sénior no Flamengo, onde cumpriu a sua formação como jogador, chegando ao futebol português na época 2014/2015 para representar o Estoril Praia, primeiro por empréstimo e depois em definitivo.

O médio, internacional sub-20 pelo Brasil, foi contratado em 2017 pelo Sporting, onde não se conseguiu afirmar, sendo cedido ao Vitória de Guimarães e ao Coritiba (Brasil).

Terminada a ligação aos 'leões', assinou pelo Mafra, da II Liga, na época passada. Na temporada em curso, somava um total de 14 jogos oficiais pela equipa orientada por Ricardo Sousa.

Na quarta-feira, o Mafra tinha anunciado a rescisão de contrato, por mútuo acordo, com o médio, e também com o avançado Murilo, agradecendo o "empenho e dedicação" dos dois atletas.

Em sentido contrário, o Farense confirmou duas saídas, o lateral-direito Pedro Albino para a União de Leiria e o extremo Vasco Lopes para o Akritas Chlorakas (Chipre), garantindo que "salvaguardou os seus interesses económicos durante as próximas épocas" em ambos os casos.

O clube algarvio ocupa a segunda posição na II Liga, com 28 pontos após 14 jogos disputados, a quatro do líder Moreirense (menos um jogo).