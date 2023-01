Filho de Beckham tem novo clube e Ronaldo podia ter ido para o Brasil

Romeo Beckham foi emprestado à equipa B do Brentford proveniente do Inter Miami. No Brasil, o presidente do Corinthians garantiu ter feito proposta por Cristiano Ronaldo antes do português ter assinado pelo Al Nassr.

Arábia Saudita: Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, confirmou ter feito uma proposta a Cristiano Ronaldo para o português se mudar para o futebol brasileiro. "Fizemos uma proposta de um salário igual ao que ele ganhava no Manchester [United]: dois anos de contrato, que é muito, mas era viável dentro da composição dos patrocinadores. Só que a proposta que veio da Arábia era 20 vezes maior, proporcionalmente era isso", disse, em declarações ao programa Donos da Bola, da "Bandeirante".

Brentford: Romeo Beckham, filho do mítico jogador inglês David Beckham, foi esta sexta-feira emprestado pelo Inter Miami ao Brentford, onde irá atuar na equipa B da equipa que atualmente milita na Premier League.

Southampton: Mislav Órsic foi esta sexta-feira confirmado como o novo reforço do Southampton. O clube da Premier League pagou cerca de sete milhões de euros ao Dínamo Zagreb pelos serviços do jogador, que assinou um contrato válido para as próximas duas épocas, ou seja, até 2025.

Chelsea: Com Enzo Fernández a preencher os rumores ligados aos londrinos, o Chelsea confirmou hoje a contratação do médio Andrey. O jovem de 18 anos chega proveniente do Vasco da Gama, do Brasil, a troco de 12,5 milhões de euros.

Ajax: O guarda-redes Gerónimo Rulli foi vendido pelo Villarreal ao Ajax. O clube neerlandês pagou cerca de oito milhões de euros pelo argentino, que assinou um contrato válido até 2026.

Arouca: O Arouca anunciou a contratação do extremo Benji Michel para as próximas duas épocas, que estava sem clube depois de ter terminado recentemente o contrato que o vínculava aos norte-americanos do Orlando City. Em 2022, jogou em 36 jogos pelo clube, onde apontou três golos e três assistências.