Filho de Eliseu segue as pisadas do pai e assina pelo Málaga

Guilherme Santos assinou contrato profissional com o Málaga, seguindo as pisadas do pai, que foi uma das figuras dos tempos áureos do clube espanhol.

Esteve seis temporadas ao serviço do Málaga e ganhou um espaço no coração dos adeptos por ser o melhor marcador da história do clube na Liga dos Campeões. Agora, sete anos depois de ter saído de Espanha, o filho Guilherme Santos assinou contrato com os sub-19, esperando poder seguir o percurso do pai e representar a equipa principal.

"Começa uma nova etapa na minha vida. Desta vez longe da minha família, mas com uma esperança muito grande. É um orgulho enorme poder vestir esta camisola e estar neste clube. Espero poder crescer como jogador e como pessoa. Obrigado por confiarem em mim", revelou, no Twitter, o jovem médio de 16 anos.

Eliseu realizou mais de 200 jogos pelo Málaga, entre 2007 e 2014, tendo-se transferido para o Benfica no final da época 2013/2014.