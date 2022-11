Filho de jogador da Oliveirense morre aos 2 anos

JN Hoje às 12:21 Facebook

O filho de Jonata Bastos, jogador da Oliveirense, da Liga 2, morreu esta madrugada, no Brasil.

Em comunicado, o clube que milita na Liga 2 expressou as condolências ao jogador e, sabe o JN, pretende adiar o próximo jogo, a contar para a Taça da Liga.

"Foi com enorme tristeza que a família da UD Oliveirense recebeu a notícia da morte de Benicio Bastos, de 2 anos, filho do nosso atleta Jonata Bastos, morreu esta madrugada, no Brasil. Neste momento de dor para todos, a UD Oliveirense SAD vem expressar as suas sentidas condolências a Jonata bem como a toda a sua família e amigos. Estamos contigo, Jonata!", pode ler-se.