Filho de líder da máfia morre durante festejos do título do Nápoles

Um jovem de 26 anos morreu, na madrugada desta sexta-feira, em Itália, depois de ter sido alvejado durante as comemorações do título do Nápoles.

Segundo o jornal "The Guardian", o adepto, Vicenzo Costanzo, era filho de Maurizio Costanzo, líder da máfia napolitana Camorra, do bairro de Ponticelli, onde ocorreu uma rixa entre adeptos de clubes rivais.

As autoridades italianas estão agora a investigar se a morte do jovem, que já era conhecido pela polícia, dado o registo criminal "significativo", foi, ou não, acidental.

Três outros adeptos foram também alvejados na praça Garibaldi, perto da estação central.