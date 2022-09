Filho de Madjer imita o pai e marca de calcanhar

JN Hoje às 11:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Lofti Madjer joga no Al-Duhail, do Catar, e fez um golo artístico, que fez lembrar o do pai.

O golo mais icónico da história do F. C. Porto, aquele toque de calcanhar de Rabah Madjer na final da Taça dos Campeões Europeus de 1987, que abriu caminho à vitória dos dragões sobre o Bayern de Munique, inspirou o filho do antigo craque argelino.

Lofti Madjer, jovem avançado de 20 anos, joga no Al-Duhail e estreou-se a marcar esta semana na equipa principal do clube do Catar, precisamente com um remate de calcanhar, cujas imagens foram partilhadas esta quinta-feira pelas redes sociais do F. C. Porto, num vídeo em que também se pode ver o célebre golo de Madjer da final de Viena.

PUB

Lofti nasceu na Argélia, mas também tem nacionalidade catari, e já foi convococado para a seleção de sub-23 do país que, em novembro e dezembro, vai receber a fase final do Mundial 2022. No Al-Duhail, equipa que até março passado foi treinada pelo português Luís Castro, tem cinco jogos realizados na presente edição da Stars League.

O golo de calcanhar do jovem Madjer foi marcado esta semana, na vitória sobre o Al-Markhiya, por 8-3, em jogo a contar para a Taça da Liga do Catar.

Veja o vídeo partilhado pelo F. C. Porto: