Filho de Pelé diz que pai está com depressão após operação à anca

Pelé está com dificuldades na recuperação a uma operação à anca e segundo o filho poderá estar a desenvolver uma depressão devido às dificuldades de mobilidade e em ser autónomo.

Aos 79 anos, Pelé foi operado à anca recentemente, um problema que já o atormentava há algum tempo. A recuperação da operação tem sido difícil, e por consequência, o antigo campeão do mundo tem dificuldades em se mexer e não consegue andar sem um andarilho ou sem ser ajudado por outra pessoa.

"Ele está com esse problema da mobilidade, que acaba acarretando certa depressão" - revelou o filho, Edinho, em entrevista ao portal de notícias brasileiro "Globoesporte".

"Imagina, ele é o rei, sempre foi uma figura tão imponente, e hoje ele não consegue andar mais direito. Ele fica muito acanhado, muito constrangido com isso", acrescentou o filho e também antigo guarda-redes.

Pelé é uma das lendas do Santos Foto: João Santos

Edinho revelou que o pai já melhorou desde a altura em que estava condicionado a andar de cadeiras de rodas.

No entanto, revelou que Pelé ainda tem bastantes dificuldades em andar e só o consegue fazer com ajuda de um andarilho. O filho acrescenta que devido a isso, Pelé não pretende sair de casa. "Ele fica constrangido, não quer sair, se expor, estar na rua, não quer fazer praticamente nada que envolva ter de sair de casa".

Pelé é um dos jogadores mais premiados de sempre, com três campeonatos do mundo conquistados pelo Brasil, duas Taças dos Libertadores e cinco Taças do Brasil pelo Santos. Marcou 759 golos em 817 jogos.