Depois de uma passagem pelo Sporting, o filho mais novo de Ricardo Quaresma vai atuar na formação do F. C. Porto. O extremo do Vitória de Guimarães assinalou o momento com uma mensagem nas redes sociais.

"Parabéns filho. Agora desfruta do futebol, do talento que Deus te deu e do clube", escreveu o internacional português.