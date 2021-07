Filho de Rui Costa garante ter recebido ameaças de morte e fecha redes sociais

Hoje às 20:27 Facebook

Filipe Costa, filho mais velho de Rui Costa, fechou, esta terça-feira, a sua atividade nas redes sociais, alegando ter recebido ameaças de morte.

"Infelizmente vivemos numa sociedade onde o ódio apodera-se das pessoas. Devido a tudo o que está acontecer, depois do dia de hoje tomei a decisão de desativar as minhas contas do Instagram e Linkedin devido às ameaças de morte que tenho estado a receber", escreveu o filho do atual líder da direção das águias em exercício

Filipe Costa, que trabalhou na empresa de agenciamento KSirius, foi acusado pelo movimento "Servir o Benfica" de intermediar negócios com o clube, situação que incorreria em violação dos estatutos do clube, mas já negada pelo dirigente.