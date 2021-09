Filho de Samuel Eto'o assina pelos sub-23 do Vitória SC

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 16:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Etienne Eto'o assinou esta segunda-feira contrato profissional com o Vitória SC, ingressando na equipa sub-23.

Etienne Eto'o é oficialmente jogador do Vitória SC, depois de várias semanas a treinar à experiência. O avançado de 19 anos vai ingressar na equipa sub-23 dos vimaranenses, que compete na Liga Revelação. O camaronês fez formação do Real Oviedo, com passagens por Atlético Baleares e Maiorca.

Etienne é filho de Samuel Eto'o, um dos grandes avançados dos Camarões que foi figura no Barcelona e Inter de Milão, tendo conquistado quatro Ligas dos Campeões e três Ligas espanholas.