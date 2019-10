Filho de Sérgio Conceição chamado ao treino da equipa principal

Hoje às 16:36 Facebook

Francisco Conceição, da equipa sub-19 do F. C. Porto, é um dos jovens dos escalões de formação do clube que foram chamados ao treino desta quinta-feira, no Olival.

O avançado de 16 anos (14-12-2002) é um dos jogadores chamados por Sérgio Conceição para colmatar a ausência dos 15 internacionais ausentes nas seleções nacionais.

Além de Francisco Conceição, um talentoso esquerdino formado no Sporting e que chegou ao F. C. Porto em 2017, pela mão do pai, foram escalados outros quatro jogadores dos sub- 19 - o guarda-redes Tiago Estevão, o defesa Mendy, o avançado Gonçalo Borges e o médio Bernardo Folha (este também descendente de outra antiga estrela do F.C. Porto, atual treinador do Portimonense).

Da equipa B foram mobilizados Rodrigo Pinheiro, Musa Yahaya, Diego Landis, Nahuel Farraresi, Luís Mata, Mor Ndiaye, Madi Queta, Angel Torres e Marius.

Sérgio Oliveira já integrou o treino, mas de forma integrada. Romário Baró fez tratamento e treino condicionado. Maraga também treinou de forma condicionada.