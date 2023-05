Filho do dono dos Cleveland Cavaliers morre aos 26 anos

Guilherme Amaral Hoje às 12:14 Facebook

Nick Gilbert, filho de Dan Gilbert, proprietário da equipa da NBA Cleveland Cavaliers, morreu no domingo aos 26 anos. Uma doença genética causou o falecimento.

O mundo da NBA está de luto. Nick Gilbert, filho do dono dos Cleveland Cavaliers, Dan Gilbert, morreu no domingo. Gilbert tinha 26 anos e, desde seu nascimento, lutava contra a neurofibromatose (NF), uma doença genética incurável que afeta a pele e o sistema neurológico, que pode causar tumores no cérebro.

Em nota publicada no site oficial da NBA, os Cavaliers lamentaram o falecimento de Nick Gilbert e dedicaram-lhe a prestação na última época. "Nick foi uma luz e inspiração para muitos nos seus 26 anos de vida. Seja no seu papel como 'amuleto da sorte' dos Cavs em muitos drafts da NBA, ou pela sua voz ativa na luta contra a NF. O espírito incansável de Nick foi uma força ativa por trás de nossa organização".

Gilbert era conhecido pelos fãs de basquetebol por ser o representante dos Cavaliers na loteria do draft da NBA. O jovem era visto como um "amuleto da sorte" da equipa e por três vezes esteve presente no sorteio que rendeu à equipa de Ohio a primeira escolha geral no draft de 2011, quando selecionaram o base Kyrie Irving, em 2013, escolheram Anthony Bennett; em 2014 selecionaram o extremo Andrew Wiggins, que foi trocado por Kevin Love com os Minnesota Timberwolves.

Nick Gilbert era frequentemente visto em partidas da equipa de Cleveland e era membro ativo na luta contra a doença que lhe tirou a vida. A Fundação Gilbert e a Fundação "Children"s Tumor" iniciaram a campanha "Bow Tie" para levantar fundos para a melhor perceção da NF. A iniciativa foi batizada pelo característico acessório usado por Nick Gilbert em suas aparições públicas, a gravata-borboleta.

Em 2017, quando a Fundação Gilbert começou, o Detroit News informou que conseguiram arrecadar mais de 18 milhões de dólares para a luta contra a NF.