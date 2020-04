Filhos ajudam futebolistas a manter a forma nesta paragem competitiva

JN Hoje às 23:45 Facebook

"Aproveito para estar com o meu filho, treino com ele e com a minha mulher. Tento incluir o meu filho nos treinos para que ele também possa desfrutar", explicou, ao JN, o guarda-redes do F. C. Porto, Agustin Marchesín.

O guarda-redes portista não é caso único. Ainda esta sexta-feira, o Feirense, da LigaPro, mostrou que um seu jogador, no caso Christian, também faz os treinos domiciliários com a filha, oferecendo-lhe o cargo de "personal trainer".

Com os campeonatos parados, devido à pandemia da Covid-19, os futebolistas aproveitam para passar momentos de qualidade com os filhos, algo que não podem fazer com tanta regularidade quando estão em competição, devido à rotina de treinos, viagens e jogos.

Jardel, do Benfica, é outro caso de futebolista que não dispensa o acompanhamento do filho enquanto treina, mas o Feirense, através das redes sociais, mostrou que há muitas outras formas de interação entre os jogadores e os respetivos rebentos.

O clube de Santa Maria da Feira mostrou, esta sexta-feira, Fábio Espinho a ser maquilhado, João Victor coberto por uma imensidade de balões e Bruno Brígido com a filha de poucos meses ao colo, num momento de ternura. Este acaba por ser o lado bom do isolamento social que vigora um pouco por todo o Mundo e uma das melhores formas para quebrar a rotina de tantos dias fechados em casa.