Filhos de Conceição no F. C. Porto e a possível troca de Messi por Bernardo Silva

A equipa B dos azuis e brancos vai ter dois reforços e Battaglia despediu-se do Sporting. Messi poderá estar a caminho do Manchester City e Bernardo Silva pode ser incluído no negócio.

F. C. Porto: Rodrigo e Sérgio Conceição, filhos do treinador do F. C. Porto, foram oficializados na equipa azul e branca e ambos vão integrar a equipa B. Rodrigo, de 20 anos, deixou o Benfica no final da época passada e já está a trabalhar com os dragões. No caso de Francisco, o avançado de 17 anos já fazia parte dos quadros do F. C. Porto e atuou pelos sub-19.

Sporting: Battaglia vai reforçar o Alavés, até ao final da temporada, por empréstimo. Durante três temporadas ao serviço dos leões, o argentino apontou três golos em 88 jogos e conquistou duas Taças da Liga e uma Taça de Portugal.

Moreirense: O lateral direito Matheus Silva reforçou a equipa de Moreira de Cónegos e assinou um contrato válido até ao final da época 2022/23. O brasileiro, de 22 anos, pertencia aos quadros do Bahia, do Brasil, e, na época passada, esteve emprestado ao Farense, tendo contribuído para a subida do clube algarvio ao principal escalão do futebol nacional, com três golos em 19 partidas realizadas.

Barcelona: O pedido de Messi para deixar de jogar pela equipa catalã continua a dar que falar. O Manchester City é apontado com o destino mais provável para o craque argentino e fala-se num português no negócio: Bernardo Silva. Segundo o "Sport", Messi já falou com Pep Guardiola e o City já está a preparar uma proposta: não está disposto a ultrapassar os 100 milhões de euros e pretende incluir jogadores no negócio, como Bernardo Silva, Gabriel Jesus e Eric García.

AC Milan: O guarda-redes Pepe Reina, que terminou contrato com o AC Milan, foi oficializado como novo reforço da Lazio, anunciaram. Embora os "laziale" não tenham revelado a duração do vínculo assinado com o espanhol, a comunicação social transalpina refere que o guardião, de 37 anos, fica ligado ao emblema romano até 2022.

PSG: O clube francês despediu-se de Thiago Silva, uma "lenda" que representou os parisienses durante oitos anos e que "perdurará para sempre" no campeão francês de futebol. Com a camisola do PSG, o brasileiro realizou 315 partidas, 293 como capitão, e está, agora, muito perto de rumar à Premier League, para representar os Chelsea nas próximas duas épocas, segundo avançam a "Sky Sports" e o "The Daily Mirror".