Filhos de Sérgio Conceição assinam contrato profissional com o F. C. Porto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Rodrigo e Francisco Conceição assinaram, esta quinta-feira, um contrato válido por três anos com o clube azul e branco e vão integrar a equipa B.

Os filhos de Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, foram esta quinta-feira oficializados na equipa azul e branca e ambos vão integrar a equipa B. Rodrigo, de 20 anos, deixou o Benfica no final da época passada e já está a trabalhar com os dragões.

"Estou muito feliz por estar aqui, pois o F. C. Porto é um clube histórico. Agora estou mais perto da minha família, pois é sempre importante ter por perto os meus pais e os meus irmãos, mas mais importante é conseguir fazer melhor do que fiz até agora. A minha ambição é dar tudo por este clube, ajudar a equipa a concretizar os objetivos e todos os dias me tornar melhor jogador e melhor profissional", disse o jovem avançado.

No caso de Francisco, o avançado de 17 anos já fazia parte dos quadros do F. C. Porto e atuou pelos sub-19.

"Estou muito feliz por assinar este contrato com o F. C. Porto, que é um grande clube. Representar este clube exige máxima ambição e máxima responsabilidade, mas sinto que estou cada vez mais perto de concretizar o meu objetivo, que é jogar na equipa principal. Espero que isso se possa concretizar num futuro próximo. Preparei-me bem durante este tempo para regressar forte e, aos poucos, atingir a minha melhor forma", afirmou Francisco.

Os extremos são a sexta e sétima contratações dos "bês" portistas para 2020/21, depois dos brasileiros João Marcelo (central ex-Tombense), Hulk (lateral-esquerdo ex-Paraná) , Igor Cássio (avançado ex-Botafogo), do ganês Boateng (avançado ex-Aves) e de Danny Loader (ex-Reading).