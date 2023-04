Filipa Martins e Mafalda Costa apuradas para Mundial de ginástica artística

JN/Agências Hoje às 20:51 Facebook

Twitter

Partilhar

As ginastas portuguesas Filipa Martins e Mafalda Costa apuraram-se, esta quarta-feira, para o Mundial de ginástica artística, devido à prestação na qualificação do campeonato da Europa a decorrer em Antália, na Turquia.

A olímpica Filipa Martins registou o melhor resultado na prova de solo, com o 19.º lugar (12,700 pontos), em que Costa foi 54.ª (11,966), marcas que lhes conferem, segundo a Federação de Ginástica de Portugal (FGP), estatuto de alto rendimento, de nível A para a mais experiente e B para a jovem.

No 'all around', Martins acabou no 45.º posto, com 47,433, e Costa no 53.º, com 46,665, seguindo para os Mundiais, marcados para Antuérpia, Bélgica, entre 30 de setembro e 08 de outubro.

PUB

Como um todo, a seleção feminina foi hoje foi 21.º entre 27 seleções participantes, para isso contribuindo também os esforços de Mariana Parente e Maria Menezes.

No primeiro dia de provas, na terça-feira, já José Nogueira tinha conseguido a mesma qualificação, dia em que Marcelo Marques foi 18.º no cavalo com arções, a melhor prestação lusa.

A participação portuguesa fica, assim, encerrada em Antália.