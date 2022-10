Filipa Patão quer Benfica "à Benfica" na estreia na Champions feminina

JN/Agências Hoje às 14:21 Facebook

As campeãs portuguesas defrontam o Barcelona, vice-campeão da Europa, na primeira jornada do Grupo D, esta quarta-feira.

Filipa Patão prometeu uma "equipa à Benfica" frente ao Barcelona, em Espanha, no jogo de estreia no Grupo D da Liga dos Campeões de futebol feminino, agendado para quarta-feira.

Na antevisão ao duelo com as vice-campeãs da Europa, a treinadora benfiquista assegurou que o Benfica irá jogar com a mesma atitude de sempre, "a pressionar, ofensivo e a procurar ter a posse da bola". "As jogadoras vão dar a alma e tudo o que têm e no final do jogo vão sentir um orgulho imenso por representar o Benfica na Liga dos Campeões", disse Filipa Patão, acrescentando que objetivo passa por afirmar a evolução do futebol da equipa e do futebol feminino português e "dificultar ao máximo" a vida da formação espanhola.

Filipa Patão antevê uma partida "complicada", mas assegura que "cada jogo é um jogo e cada equipa tem as suas valias".

Em Barcelona, o Benfica não poderá contar com Sílvia Rebelo, Ana Seiça, Catarina Amado e Lúcia Alves, esta última a cumprir castigo, mas a ausência das quatro defesas não altera o estado de espírito.

"São elementos da linha defensiva, mas o azar de umas é a sorte de outras e é uma oportunidade para outras jogadoras. Com o plantel que temos, será dada uma boa resposta e vão mostrar que estão preparadas para mostrar serviço", salientou Filipa Patão.