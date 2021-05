Filipe Albuquerque a 0,095 segundos da pole position em Mid-Ohio

JN/Agências Ontem às 21:45 Facebook

O português (Accura) qualificou-se, este sábado, na segunda posição para a terceira ronda do campeonato norte-americano de resistência em automobilismo, o IMSA WeatherTech SportsCar Championship, a apenas 0,095 segundos da "pole position".

"Queria muito fazer a 'pole' e confesso que estou um bocadinho frustrado, mas estar na linha da frente é importante para a corrida. Sei que não vou fazer todas as 'poles' em todas as corridas mas fiquei próximo e daí esta sensação", disse o piloto de Coimbra, que lidera o campeonato juntamente com o norte-americano Ricky Taylor, dono da equipa.

O português espera terminar num dos lugares do pódio esta corrida disputada em Mid-Ohio.

"Estamos rápidos e em condições de chegar à vitória. É com esse foco que vamos entrar em pista pois não queremos desperdiçar pontos", concluiu o piloto português, que terminou atrás da dupla norte-americana constituída por Harry Tinknell e Oliver Jarvis (Mazda).

A corrida disputa-se no domingo e tem a duração de 2:40 horas.