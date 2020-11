Filipe Albuquerque confirma título mundial de resistência

JN/Agências Hoje às 21:15 Facebook

O piloto português (United Autosports) confirmou, este sábado, a conquista do título mundial de resistência na classe LMP2, a segunda mais importante, ao terminar a derradeira corrida, as 08 Horas do Bahrain, na sexta posição global.

O português, que faz equipa com os britânicos Phil Hanson e Paul di Resta, precisava apenas de cumprir uma formalidade regulamentar e alinhar à partida da última prova do campeonato para confirmar o título, mas acabou mesmo por terminar no quarto lugar da categoria.

A vitória na classe LMP2 sorriu a Gabriel Aubri, da Jackie Chan Racing, batendo o português António Félix da Costa (Jota), que fez equipa com o mexicano Roberto Gonzalez e o britânico Anthony Davidson.

Na categoria principal, a LMP1, o argentino José Maria López, o japonês Kamui Kobayashi e o britânico Mike Conway, venceram a prova e sagraram-se campeões mundiais.