Filipe Albuquerque conquista "pole position" nas 8 Horas do Bahrei

O piloto Filipe Albuquerque (Oreca) conquistou, esta sexta-feira, o primeiro lugar da grelha de partida da classe LMP2 nas 8 Horas do Bahrein, prova do Campeonato do Mundo de Resistência, que se disputa no sábado.

O piloto de Coimbra, que faz parceria com os britânicos Phil Hanson e Paul di Resta no Oreca da United Autosport, foi o mais rápido na categoria LMP2.

"O Oreca está com um ótimo desempenho e tanto o Phil como o Paul puderam extrair o seu potencial e assegurar a primeira linha da grelha. É importante sabermos que mantemos o carro ao seu melhor nível", começou por explicar Filipe Albuquerque, citado pela assessoria de imprensa.

No entanto, o piloto português admite que a posição da grelha pode nem ser determinante para o desfecho da prova.

"O mais importante é assegurar a fiabilidade do carro e evitar qualquer percalço que possa surgir. Estamos muito confiantes e a acreditar que será desta que vamos conseguir a tão desejada vitória", concluiu Filipe Albuquerque.

As 8 Horas do Bahrein são a quarta prova do Mundial de Resistência. Com três corridas já realizadas, o piloto de Coimbra ocupa a sétima posição, a 21 pontos da liderança.