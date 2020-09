Filipe Albuquerque terceiro nas 6 Horas de Road Atlanta

JN/Agências Hoje às 20:25 Facebook

O português Filipe Albuquerque (Cadillac) ficou este domingo no terceiro lugar nas 6 Horas de Road Atlanta, quinta prova do campeonato americano de resistência automóvel.

Fazendo equipa com os brasileiros Pipo Derani e Felipe Nasr na Wheeling Engeneering, Albuquerque ainda caiu para a cauda do pelotão devido a um incidente com um adversário, mas conseguiu recuperar até à terceira posição, a 2,067 segundos dos vencedores, Hélio Castroneves e Ricky Taylor (Acura).

"Foi uma corrida de loucos, muito intensa. Andámos na frente, depois caímos para a cauda do pelotão. Foi uma corrida difícil para toda a gente, estava muito calor. Infelizmente, um 'drive-through' numa altura crucial da corrida deixou-nos de pés e mãos atadas. Mas, o bom andamento permitiu-nos recuperar posições. No final, ficámos muito contentes com o terceiro lugar, pese embora com aquele sentimento de que poderíamos ter ganho", lamentou o piloto de Coimbra.

Em quarto lugar, ficou outro português, João Barbosa (Cadillac), a 1,375 segundos de Albuquerque.

Na categoria de GTD, o portuense Álvaro Parente (Acura) teve uma corrida acidentada, não indo além da sétima posição final.